Harmonies pittoresques : une balade musicale à travers les rues de Puilacher et les histoires du château

Le guide conférencier vous propose une visite inédite du village de Puilacher, ainsi que du château du village.

Château de Puilacher 15 avenue des Condamines, 34230 Puilacher Puilacher 34230 Hérault Occitanie 06 60 63 10 61 http://chateaudepuilacher.com [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/ »}] Le château de Puilacher est un château de village typiquement languedocien construit au début du XVIIe siècle sur des bases plus anciennes. Depuis 1975, il a été restauré avec soin et possède quelques éléments remarquables comme la façade, à laquelle on a redonné son aspect XVIIe siècle, les voûtes à pendentif de l’escalier central, le plafond à moulures et la cheminée de la salle de séjour. Il présente aussi du mobilier représentatif de toutes les époques et de nombreux pays, des parquets du XVIIIe et du XIXe siècle, et une salle d’exposition d’art africain contemporain avec de nombreuses peintures et sculptures. De Montpellier, prendre la A75 jusqu’à Gignac, puis la direction du Pouget/Canet jusqu’au rond-point des 3 Fontaines, et prendre la D2 pendant 3 km, puis à droite la bretelle d’accès à Puilacher.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

