Exploration du château : visite du jardin suspendu et de l’intérieur historique Samedi 16 septembre, 15h00, 17h00 Château de Puichéric Gratuit. Sur inscription.

Après une présentation de l’histoire du château, vous pourrez profiter d’une visite libre du jardin suspendu, suivi d’une visite guidée de l’intérieur.

Le château féodal de Puichéric, situé au cœur du village, partage son emplacement avec l'église. Sa construction s'est étendue du début du XIIIe siècle au XVIIIe siècle. Témoin de l'histoire cathare, il fut malheureusement incendié par le Prince Noir en 1355. Par la suite, Pierre-Paul Riquet l'a occupé pendant la construction du Canal du Midi, tandis que sa belle-fille, Marie-Louise de Montaigne, connue sous le nom de « Présidente Riquet », l'a acheté et y a résidé pendant plus de 30 ans. D'importants travaux de restauration ont été réalisés au début du XXe siècle. En 1991, le château est tombé dans un profond sommeil, les propriétaires se rendant sur place uniquement pour entretenir le jardin suspendu et récupérer l'eau des gouttières. Vingt ans plus tard, des travaux d'urgence ont été entrepris, suivis de l'aménagement de cinq chambres d'hôtes.

