Visite guidée d’un château du XIIe et XVe siècle Château de Pruniers Pindray, 16 septembre 2023, Pindray.

Visite guidée d’un château du XIIe et XVe siècle 16 et 17 septembre Château de Pruniers Gratuit. Entrée libre. Créneaux de visite : 14h, 15h, 16h, 17h et 18h le samedi et à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h le dimanche.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez profiter d’une visite guidée du château de Pruniers en groupe, débutant à chaque heure pleine.

Château de Pruniers 1095 château de Prunier, 86500 Pindray Pindray 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 86 76 50 68 http://chambreauxfresques.com L’occupation du site remonte à l’époque gallo-romaine. Au Moyen Âge, le fief relève de Montmorillon et possède le droit de basse, moyenne et haute justice. L’hébergement de Pruniers est cité en 1290, mais l’édifice actuel est le fuit de trois campagnes distinctes, menées du VIIe au XVe siècle. Dès le XVe siècle, une enceinte entoure l’édifice. Découvrez sa fresque décorative du XIIIe siècle. Des communs et une chapelle reconstruite au XIXe siècle complètent l’ensemble. Sa silhouette présente aujourd’hui un volume rectangulaire flanqué aux angles de tourelles pleines.

Le château est inscrit au titre des Monuments historiques en 1973. Sud de Pindray, près de la Gartempe, à 5 km de Montmorillon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Thomas Schmitt