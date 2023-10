Jules Verne s’invite à la Nuit des châteaux Château de Preisch Basse-Rentgen, 28 octobre 2023, Basse-Rentgen.

Jules Verne s’invite à la Nuit des châteaux Samedi 28 octobre, 18h00 Château de Preisch Réservation conseillée, Tarifs : 12 euros par adulte / 9 euros par enfant (5 à 12 ans) / gratuit moins de 5 ans

Et si Charles-Joseph de Gargan invitait Jules Verne à sa table, le temps d’une soirée ? C’est ce qu’on vous propose au château de Preisch le 28 octobre, de 18h à 22h30. Plongez dans l’époque victorienne, au temps du baron de Gargan dont les descendants occupent aujourd’hui les lieux.

En déambulant librement dans les chambres et salons, vous découvrirez des personnages hauts en couleurs tout droit sortis du 19ème siècle ! Les membres de l’association Vapor Magnia Patria (Luxembourg) vont en effet vous plonger dans un autre monde grâce à leurs incroyables costumes Steampunk. Retour au temps des machines à vapeur et de fabuleuses inventions imaginaires : bienvenue au mouvement culturel Steampunk mêlant science-fiction et technologie du 19ème siècle.

Vous pourrez également échanger avec Florence Moritz, chroniqueuse d’art et d’histoire, qui vous surprendra par ses récits passionnés sur l’histoire du lieu. De nombreux brulots dans le parc vous guideront jusqu’au château, dont les fenêtres sont soulignées avec 300 bougies. Terminez ensuite votre visite dans la salle de réception, où une restauration chaude vous attend. L’occasion de savourer des mets fait-maison, comme une délicieuse soupe préparée avec les potirons du potager, ou encore des gâteaux artisanaux.

Château de Preisch 2 rue des Lilas 57570 Basse-Rentgen 57570 Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/chateau-de-preisch »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudepreisch.com/visites/programme/ »}, {« type »: « email », « value »: « marine@chateaudepreisch.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 3 82 82 44 71 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T18:00:00+02:00 – 2023-10-28T22:30:00+02:00

