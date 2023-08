À la découverte d’un chantier de restauration d’un château du XVIIe siècle Château de Pré-Bernard Quinçay Catégories d’Évènement: Quinçay

Vienne À la découverte d’un chantier de restauration d’un château du XVIIe siècle Château de Pré-Bernard Quinçay, 16 septembre 2023, Quinçay. À la découverte d’un chantier de restauration d’un château du XVIIe siècle 16 et 17 septembre Château de Pré-Bernard Gratuit. Entrée libre. À l’occasion de ce week-end patrimonial, venez découvrir le chantier de restauration du château au travers de visites guidées ! Château de Pré-Bernard Pré-Bernard, Quinçay 86190 Quinçay 86580 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 60 87 32 Situé face aux falaises de Beauvoir, dominant une boucle encaissée de l’Auxances, le Pré-Bernard est une demeure du XVIIe siècle de pur style Louis XIII avec ses boiseries ses cheminées. Classé au titre des Monuments historiques, l’édifice est actuellement en restauration suite à un incendie qui l’a en partie détruit. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00 ©DR Détails Catégories d’Évènement: Quinçay, Vienne Autres Lieu Château de Pré-Bernard Adresse Pré-Bernard, Quinçay 86190 Ville Quinçay Departement Vienne Lieu Ville Château de Pré-Bernard Quinçay latitude longitude 46.612858;0.250241

