Visite du château de Posanges Château de Posanges Posanges, 17 septembre 2023, Posanges.

Visite du château de Posanges Dimanche 17 septembre, 09h00, 14h00 Château de Posanges Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Posanges propose une visite libre dimanche 17 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Découvrez les tours nord, la cour intérieure et le pigeonnier dans le parc, ainsi que l’église du village, qui abrite la dalle funéraire du bâtisseur du château, la plaque de dédicace et deux tableaux inscrits ou classés aux Monuments historiques.

Une buvette est organisée dans le village.

Château de Posanges 21350 Posanges Posanges 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Cet exemple d’architecture militaire datant du milieu du XVe siècle est en bel état de conservation (classement aux Monuments historiques en 1913). Le grand pigeonnier à toiture de laves a été récemment restauré (inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1965). Une dalle funéraire, une plaque de dédicace et des tableaux classés aux Monuments historiques se trouvent dans l’église du village.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Adrien Favier