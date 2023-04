VISITE : AU SON DE LA VIELLE Château de Portabéraud ou la folie Mercier, 4 juin 2023, Mozac.

La musique du siècle des Lumières est mise à l’honneur pour une promenade dans le site enchanteur de la Folie Mercier, en écho à l’une des statues les plus touchantes du parc.

En compagnie du musicien Thierry Chadebost et d’un conférencier du Pays d’art et d’histoire de Riom Limagne et Volcans.

Déambulation musicale suivie d’un moment convivial autour d’un verre.

Château de Portabéraud ou la folie Mercier 60 rue Saint Calmin 63200 Mozac Mozac 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 38 99 94 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@rlv.eu »}] Demeure seigneuriale d’agrément des XVIIe et XVIIIe siècles. L’ensemble des bâtiments et jardins est protégé au titre des monuments historiques depuis 1982. Venez découvrir une collection de statues en terre cuite unique, la chapelle et les ferronneries entre autre. Visite avec plan guide et/ou jeu de piste historique adulte/enfant Parking

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:30:00+02:00

©RLV