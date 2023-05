ANNIVERSAIRE …SUR CRISE/ LES ARTS VIVANTS DU CHATEAU Château de Pornic, 30 juillet 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Lieu d’histoire et de culture, le château de Pornic accueille pour la 6ème année un festival de théâtre -dans ses douves- et présente « anniversaire…sur crise »..

2023-07-30 à ; fin : 2023-07-30 21:00:00. .

Château de Pornic Place du Château

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Place of history and culture, the castle of Pornic hosts for the 6th year a theater festival -in its moat- and presents « anniversary…on crisis ».

Lugar de historia y cultura, el Château de Pornic acoge por 6º año un festival de teatro -en su foso- y presenta « anniversaire…sur crise ».

Das Schloss von Pornic, ein Ort der Geschichte und Kultur, empfängt zum sechsten Mal ein Theaterfestival – in seinem Burggraben – und präsentiert « Geburtstag…auf Krise ».

