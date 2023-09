Murder Party au château de Pontécoulant Château de Pontécoulant Pontécoulant, 29 octobre 2023, Pontécoulant.

Pontécoulant,Calvados

Halloween se fête au Château de Pontécoulant dimanche 29 octobre et lundi 30 octobre 2023, avec un programme toujours plus riche !

Au programme sur les deux jours :

Chasse aux trésors avec Gweltaz le File (sur inscriptions) : 3 sessions 14h30-16h30-18h30

Tarifs :

– Adulte : 18,50€

– Enfant : 10,50€

Animations : 2,50€ par personne

Atelier citrouille

Lecture de conte

Jeux XXL

Inscription obligatoire pour les animations au 02 31 69 62 54 ou chateaudepontecoulant@condenormandie.fr.

2023-10-29 14:00:00 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

Château de Pontécoulant

Pontécoulant 14110 Calvados Normandie



Halloween will be celebrated at Château de Pontécoulant on Sunday, October 29 and Monday, October 30, 2023, with an even richer program!

On the program for both days:

Treasure hunt with Gweltaz le File (registration required): 3 sessions 2.30pm-4.30pm-6.30pm

Prices :

– Adults: 18.50?

– Children: 10.50?

Animations: 2.50? per person

Pumpkin workshop

Storytelling

XXL games

Registration required for all events: 02 31 69 62 54 or chateaudepontecoulant@condenormandie.fr

Halloween se celebrará en el Château de Pontécoulant el domingo 29 de octubre y el lunes 30 de octubre de 2023, ¡con un programa aún más amplio!

En el programa de ambos días:

Búsqueda del tesoro con Gweltaz le File (inscripción obligatoria): 3 sesiones 14h30-16h30-18h30

Precios :

– Adultos: 18,50

– Niños: 10,50?

Animación: 2,50 euros por persona

Taller de calabazas

Lectura de cuentos

Juegos XXL

Debe inscribirse para estos eventos en el 02 31 69 62 54 o chateaudepontecoulant@condenormandie.fr

Halloween wird im Schloss Pontécoulant am Sonntag, dem 29. Oktober, und Montag, dem 30. Oktober 2023, mit einem immer reichhaltigeren Programm gefeiert!

Auf dem Programm stehen an beiden Tagen :

Schatzsuche mit Gweltaz le File (auf Anmeldung): 3 Sitzungen 14:30-16:30-18:30 Uhr

Preise:

– Erwachsene: 18,50?

– Kinder: 10,50?

Animationen: 2,50? pro Person

Kürbis-Workshop

Vorlesen von Märchen

XXL-Spiele

Anmeldung für die Animationen erforderlich unter 02 31 69 62 54 oder chateaudepontecoulant@condenormandie.fr

Mise à jour le 2023-09-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche