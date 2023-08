Visite guidée des appartements de l’Empereur Napoléon 1er au château Imperial de Pont-de-Briques, Château de Pont-de-Briques Saint-Léonard Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Saint-Léonard Visite guidée des appartements de l’Empereur Napoléon 1er au château Imperial de Pont-de-Briques, Château de Pont-de-Briques Saint-Léonard, 16 septembre 2023, Saint-Léonard. Visite guidée des appartements de l’Empereur Napoléon 1er au château Imperial de Pont-de-Briques, 16 et 17 septembre Château de Pont-de-Briques Entrée Libre Quartier général de Napoléon 1er pendant le camp de Boulogne, le chateau de Pont de briques est ouvert pour les journées du patrimoine. Samedi 16 et dimanche 17 septembre, Accueil et visites : non-stop de 9h à 18h. Exposition : « Napoléon et son entourage au château de Pont de Briques ». Venez découvrir une galerie de portraits des proches de Napoléon qui l’ont accompagné au château de Pont de Briques. A travers leurs écrits, ils ont apporté un témoignage unique sur les séjours que Napoléon et son entourage ont effectué au château durant le camp de Boulogne, de 1803 à 1805.

Conference: » Napoléon : sa vie quotidienne au château de Pont de Briques »

Laurence MOIGNON, membre du Centre d’Etudes Napoléoniennes vous invite à découvrir la vie quotidienne de Napoléon durant ses séjours au château de Pont de Briques au travers des témoignages des proches qui l’ont accompagné au camp de Boulogne. Visites commentées des Appartements de L’Empereur (par groupe de six personnes maximum). L’accueil des visiteurs est organisé par les membres du Centre d’études Napoléoniennes, avec l’aimable autorisation de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais. Château de Pont-de-Briques Avenue du Dr Croquelois – 62360 Saint-Léonard Saint-Léonard 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France Situé sur le territoire de Saint-Léonard, le château de Pont-de-Briques est une construction des XVIIe et XVIIIe siècles, en pierre grise du pays. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 CEN Détails Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais, Saint-Léonard Autres Lieu Château de Pont-de-Briques Adresse Avenue du Dr Croquelois - 62360 Saint-Léonard Ville Saint-Léonard Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Château de Pont-de-Briques Saint-Léonard latitude longitude 50.688038;1.625783

