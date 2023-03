VISITE JARDIN REMARQUABLE CHATEAU DE PONCE Château de poncé Poncé-sur-le-Loir Catégories d’Évènement: Poncé-sur-le-Loir

VISITE JARDIN REMARQUABLE CHATEAU DE PONCE Château de poncé, 2 juin 2023, Poncé-sur-le-Loir. VISITE JARDIN REMARQUABLE CHATEAU DE PONCE 2 – 4 juin Château de poncé Château de poncé 8, rue des Côteaux, Poncé-sur-le-Loir, Sarthe, Pays de la Loire Poncé-sur-le-Loir 72340 Sarthe Pays de la Loire 06 72 80 67 35 http://www.chateaudeponce.com Au pied d’une falaise de tuffeau, l’ensemble harmonieux du château Renaissance et du jardin régulier, précède un labyrinthe de charmilles autour d’un platane multiséculaire. Une muraille néogothique surplombe un jardin à l’italienne, plus intimiste créé en 1930. Parking sur place à 50m de l’entrée du jardin, une partie du jardin a des gravillons, pas de rampe, pas encore d’ascenseurs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

