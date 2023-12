Gala de l’ACPP Château de Pompadour Arnac-Pompadour, 22 juin 2024 18:30, Arnac-Pompadour.

Arnac-Pompadour,Corrèze

Gala annuel de l’Association Culturelle du Pays de Pompadour mettant en avant les chorégraphies de danse moderne, claquettes, classique, contemporain/jazz, fitness.

Gala divisé en deux parties :

– partie 1 spectacle enfants,

-partie 2 : spectacle adultes..

Château de Pompadour

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Annual gala of the Association Culturelle du Pays de Pompadour, featuring choreography in modern, tap, classical, contemporary/jazz and fitness.

Gala divided into two parts:

– part 1: children’s show,

-part 2: adult show.

Gala anual de la Association Culturelle du Pays de Pompadour con coreografías de danza moderna, claqué, clásica, contemporánea/jazz y fitness.

Gala dividida en dos partes

– parte 1: espectáculo infantil,

-parte 2: espectáculo para adultos.

Jährliche Gala der Association Culturelle du Pays de Pompadour, bei der Choreografien aus den Bereichen moderner Tanz, Stepptanz, klassischer Tanz, zeitgenössischer Tanz/Jazz und Fitness im Mittelpunkt stehen.

Gala in zwei Teile gegliedert:

– teil 1 Kindershow,

-teil 2: Aufführung für Erwachsene.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze