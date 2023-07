Visite théâtralisée au Château de Pompadour Château de Pompadour Arnac-Pompadour, 25 juillet 2023, Arnac-Pompadour.

Arnac-Pompadour,Corrèze

Partez à la rencontre des personnages qui ont écrit l’histoire du château. Depuis sa fondation par Gui le Noir jusqu’à sa reconstruction par Geoffroy de Pompadour en passant par la fameuse Marquise ….

2023-07-25 fin : 2023-07-25 20:00:00. .

Château de Pompadour

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Meet the characters who wrote the history of the castle. From its foundation by Gui le Noir to its reconstruction by Geoffroy de Pompadour and the famous Marquise …

Conozca a las personas que han escrito la historia del castillo. Desde su fundación por Gui le Noir hasta su reconstrucción por Geoffroy de Pompadour, pasando por la famosa marquesa…

Machen Sie sich auf den Weg, um die Persönlichkeiten kennenzulernen, die die Geschichte des Schlosses geschrieben haben. Von der Gründung durch Gui le Noir über den Wiederaufbau durch Geoffroy de Pompadour bis hin zur berühmten Marquise …

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme Terres de Corrèze