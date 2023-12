Fête des Jardins au château de Pommorio Château de Pommorio Tréveneuc, 26 octobre 2024, Tréveneuc.

Tréveneuc Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-26 10:00:00

fin : 2024-10-27 18:00:00

.

L’édition automnale de la Fête des Jardins se tiendra les dans le cadre du château de Pommorio à Tréveneuc, village côtier en baie de Saint-Brieuc, Côtes d’Armor.

Avec Vincent Albouy comme Invité d’Honneur :

Entomologiste de formation, Vincent Albouy est ancien attaché au laboratoire d’entomologie du Muséum national d’histoire naturelle de Paris et président d’honneur de l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE). Naturaliste passionné, il cultive depuis plus de vingt ans son jardin à la fois en produisant ses fruits et ses légumes, en aménageant des espaces d’agrément et de loisir, et en favorisant au maximum la vie sauvage qui le peuple.

Fidèle à son niveau d’exigence, la Fête des Jardins proposera un plateau de pépiniéristes collectionneurs exceptionnel, avec des spécialistes de premier plan venus de toute la France et d’Europe et qui font référence dans leur domaine… Anglais, Belges, Hollandais, Français, la fine Fleur des pépiniéristes Européens ( et Bretons bien sur ) sera au rendez-vous, la part belle également est faite aux plants potagers Bio avec des producteurs locaux, des arbres fruitiers et plants de petits fruitiers , des graines et semences Bio, des artisans créateurs…

.

Château de Pommorio Rue de Kerezen

Tréveneuc 22410 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2023-12-07