Visite guidée du Chateau de Pomboz Chateau de Pomboz Saint-Pierre-de-Curtille Saint-Pierre-de-Curtille Catégories d’Évènement: Saint-Pierre-de-Curtille

Savoie Visite guidée du Chateau de Pomboz Chateau de Pomboz Saint-Pierre-de-Curtille, 16 septembre 2023, Saint-Pierre-de-Curtille. Visite guidée du Chateau de Pomboz 16 et 17 septembre Chateau de Pomboz ENTREE LIBRE POUR ENFANTS & 5€ PAR ADULTE Chateau du XII ème construit sur un castrum romain, propriété de l’abbaye d’Hautecombe de 1160 à la révolution, son histoire est intimement liée à celle du Duché de Savoie, et de la vie monastique. Il accueillit Ronsard, St Francois de Sales, la reine Marie Christine. Chateau de Pomboz 181 route de Pomboz 73310 Saint-Pierre-de-Curtille Saint-Pierre-de-Curtille 73310 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 06 76 83 90 34 https://www.aixlesbians-rivieradesalpes.com [{« type »: « phone », « value »: « 0676839034 »}] Édifié sur un Castrum Curtis, la château de Pomboz est donné par Mme de Sillans en 1160 aux moines de l’abbaye d’Hautecombe jusqu’en 1789. Situé sur la frontière entre Duché de Savoie, France, il bénéficia d’une situation privilégiée. Château médiéval, son aspect originel a disparu suite à deux incendies en 1865. Il accueillit St François de Sales, Ronsard, la reine Marie-Christine,…

©Agence Savoie Mont Blanc. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00 ©dillenschneider nicole Détails Catégories d’Évènement: Saint-Pierre-de-Curtille, Savoie Autres Lieu Chateau de Pomboz Adresse 181 route de Pomboz 73310 Saint-Pierre-de-Curtille Ville Saint-Pierre-de-Curtille Departement Savoie Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Chateau de Pomboz Saint-Pierre-de-Curtille

Chateau de Pomboz Saint-Pierre-de-Curtille Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-de-curtille/

Visite guidée du Chateau de Pomboz Chateau de Pomboz Saint-Pierre-de-Curtille 2023-09-16 was last modified: by Visite guidée du Chateau de Pomboz Chateau de Pomboz Saint-Pierre-de-Curtille Chateau de Pomboz Saint-Pierre-de-Curtille 16 septembre 2023