JEP 2023 – Visite guidée des extérieurs du château de Pomay Château de Pomay Lusigny, 16 septembre 2023, Lusigny.

Lusigny,Allier

Venez découvrir l’histoire et l’architecture de ce château du XVIIᵉ siècle, réaménagé aux XVIIIᵉ et XXᵉ siècles, emblématique de la Sologne bourbonnaise et mettant en valeur les matériaux locaux tels que la brique et la tuile..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

Château de Pomay Pomay

Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the history and architecture of this 17th-century château, refurbished in the 18th and 20th centuries, emblematic of the Sologne Bourbonnaise region and featuring local materials such as brick and tile.

Venga a descubrir la historia y la arquitectura de este castillo del siglo XVII, reformado en los siglos XVIII y XX, emblemático de la región de Sologne Bourbonnaise y que exhibe materiales locales como el ladrillo y el azulejo.

Entdecken Sie die Geschichte und Architektur dieses Schlosses aus dem 17. Jahrhundert, das im 18. und 20. Jahrhundert umgebaut wurde. Es ist ein Symbol für die Sologne Bourbonnaise und verwendet lokale Materialien wie Ziegel und Backsteine.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office du tourisme de Moulins & sa région