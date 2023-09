L’Incroyable Plessis : mise en voix du roman de MF Sacré, feuilleton littéraire en 7 épisodes Château de Plessis-lès-Tours La Riche Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

La Riche L’Incroyable Plessis : mise en voix du roman de MF Sacré, feuilleton littéraire en 7 épisodes Château de Plessis-lès-Tours La Riche, 16 septembre 2023, La Riche. L’Incroyable Plessis : mise en voix du roman de MF Sacré, feuilleton littéraire en 7 épisodes Samedi 16 septembre, 15h45 Château de Plessis-lès-Tours Venez découvrir une lecture du roman de MF Sacré, « L’incroyable Plessis » ! Château de Plessis-lès-Tours 118 Rue du Plessis 37520 La Riche La Riche 37520 La Meignanne Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 38 29 29 http://www.ciecanolopez.fr Dernière demeure de Louis XI, le château de Plessis-Lès-Tours est un site patrimonial, entièrement dédié à la découverte du théâtre. La compagnie José Manuel Cano Lopez y développe un projet théâtral destiné à la fois au public mais aussi aux professionnels. credit photo : Service Patrimoine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

