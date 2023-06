Pirou au Moyen-Âge Château de Pirou Pirou, 30 juillet 2023, Pirou.

Pirou,Manche

Une visite guidée d’environ 2h pour nous plonger dans les origines du château et de l’arrivée des seigneurs de Pirou. Une discussion sur l’histoire et l’architecture du château pour comprendre comment il à su traverser les âges jusqu’à aujourd’hui..

2023-07-30 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-30 16:30:00. .

Château de Pirou

Pirou 50770 Manche Normandie



A guided tour lasting around 2 hours, taking us back to the origins of the château and the arrival of the Lords of Pirou. A discussion of the castle’s history and architecture, to understand how it has survived the ages to the present day.

Una visita guiada de unas 2 horas nos llevará a los orígenes del castillo y a la llegada de los señores de Pirou. Un debate sobre la historia y la arquitectura del castillo nos ayudará a comprender cómo ha sobrevivido a lo largo de los siglos hasta nuestros días.

Eine etwa zweistündige Führung, die uns in die Ursprünge des Schlosses und die Ankunft der Herren von Pirou eintauchen lässt. Eine Diskussion über die Geschichte und die Architektur des Schlosses, um zu verstehen, wie es die Zeiten bis heute überdauert hat.

Mise à jour le 2023-06-27 par Côte Ouest Centre Manche