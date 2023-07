Défends ton château fort ! Château de Pirou Pirou, 30 juillet 2023, Pirou.

Pirou,Manche

Les vikings ont réussi à prendre le château de Pirou ! Maintenant ils ont besoin d’aide pour réussir à le défendre. Venez grossir les rangs des nouveaux maîtres du château..

2023-07-30 10:30:00 fin : 2023-07-30 11:30:00. .

Château de Pirou

Pirou 50770 Manche Normandie



The Vikings have taken Pirou Castle! Now they need help to defend it. Join the ranks of the castle’s new masters.

Los vikingos han conseguido tomar el castillo de Pirou Ahora necesitan ayuda para defenderlo. Ven y únete a las filas de los nuevos amos del castillo.

Die Wikinger haben es geschafft, die Burg von Pirou einzunehmen! Nun brauchen sie Hilfe, um es erfolgreich zu verteidigen. Komm und vergrößere die Reihen der neuen Schlossherren.

Mise à jour le 2023-06-27 par Côte Ouest Centre Manche