Visite commentée 16 et 17 septembre Château de Pintray

Groupes formés à l'arrivée des visiteurs Visite commentée chaque heure des lieux par le propriétaire ( une partie de l'interieur et l'extérieur).

Château de Pintray
RD 283, 37400 Lussault-sur-Loire
Lussault-sur-Loire 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
02 47 23 22 84
http://www.chateau-de-pintray.com

Lieu de passage sur la route de Compostelle, seigneurie à la Renaissance où de nombreuses familles se succédèrent depuis le XVIe siècle dont la famille de Gast dont certains s'illustrèrent aux côtés d'Henri III ou en tant que gouverneur d'Amboise. Domaine viticole ayant appartenu au Duc de Choiseul.

Sur la D751 qui relie Amboise à Tours, dans le village de Lussault sur Loire prendre la D 283 direction Saint Martin le Beau

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

