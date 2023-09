Vendredi 15 septembre 2023 : Levez les yeux ! sur Pierrefonds Château de Pierrefonds Pierrefonds, 15 septembre 2023, Pierrefonds.

Sous l’encadrement d’un guide-conférencier du monument, les classes de l’école maternelle et primaire de Pierrefonds ainsi que les collégiens de l’Institut Charles Quentin déambuleront dans le circuit de visite à la rencontre des professionnels de l’escrime de la Confrérie Joyeuse d’Escrime ancienne. Entrainement au combat médiéval, initiation au duel et découverte du maniement du sabre impérial… Les élèves découvriront les liens entre sport et patrimoine.

Château de Pierrefonds Rue Viollet-le-Duc – 60350 Pierrefonds Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France 03 44 42 72 72 http://www.monuments-nationaux.fr https://www.facebook.com/ChateauDePierrefonds?ref=hl Construit au XVe, démantelé au XVIIe, recréé sur ordre de Napoléon III, Pierrefonds est une interprétation du Moyen-Âge et de la Renaissance. Remarquable par la perfection des décors des appartements impériaux, le château accueille aussi une exposition permanente sur la restauration menée par Viollet-le-Duc et sur les fonderies d’art Monduit. Caves aménagées avec sons et lumières : “Le bal des gisants”. De Paris : A 1, sortie n° 9, puis D 200 vers Compiègne et D 973 De Lille : A 1, sortie n° 11, puis D 935 jusqu’à Compiègne et D 973 De Reims : N 31 vers Compiègne puis D 335 De Rouen : N 31 jusqu’à Compiègne, puis D 973

