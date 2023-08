Visites et animations au Château de Pierre Château de Pierre Nangy Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Nangy Visites et animations au Château de Pierre Château de Pierre Nangy, 16 septembre 2023, Nangy. Visites et animations au Château de Pierre 16 et 17 septembre Château de Pierre Entrée libre, privilégier les baskets et chaussures de marche (petite montée) Des visites et explications autour des sires de Nangy et de leur rayonnement sur toute la région,

Divers jeux (en bois, 7 erreurs…),

Initiation au combat à l’épée (enfants et adultes),

Exposition sur l’histoire du lieu (géologie, frises chronologiques, histoire des propriétaires successifs). Château de Pierre 74380 Nangy Nangy 74380 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes La première trace des Sires de Nangy date de 1083 et de la fondation du prieuré de Contamine-sur-Arve. Cette famille rayonne de Genève à Chamonix en passant par l’Abbaye de Talloire. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Blandine COUTAZ Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, Nangy Autres Lieu Château de Pierre Adresse 74380 Nangy Ville Nangy Departement Haute-Savoie Lieu Ville Château de Pierre Nangy latitude longitude 46.149258;6.312295

Château de Pierre Nangy Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nangy/