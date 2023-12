VENDANGEUR D’UN JOUR AU CHÂTEAU DE PIÉGUË Château de Piéguë Rochefort-sur-Loire, 21 septembre 2024, Rochefort-sur-Loire.

Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 09:00:00

fin : 2024-09-21 16:30:00

« Vendangeur d’un jour au Château », c’est comprendre le métier de vigneron à ce moment si particulier de l’année et connu de tous !.

Ce moment de l’année est en effet crucial ! Après avoir travaillé la terre, surveillé et soigné les vignes jusqu’à ce que les raisins arrivent à maturité, vient le temps de la vinification pour élaborer un vin de caractère. La météo peut vite tout faire basculer et le choix des dates de vendanges devient crucial pour chaque propriété. Avec « Vendangeur d’un jour au Château », nous vous proposons de rentrer dans l’univers du vigneron et de partager notre quotidien.

Passez quelques heures au vert sur les collines de Rochefort-sur-Loire pour découvrir notre univers !

Initiez-vous aux vendanges manuelles le temps d’une matinée :

– 9H00 : Présentation des outils et du chai,

– 9H30 : Direction les vignes et vendanges de quelques rangs de vignes. Retour au pressoir avec les caisses remplies de grappes en fin de matinée.

– 12:00 : Déjeuner champêtre dans le parc du Château sous les pins parasols, autour de produits régionaux et des cuvées du domaine.

-14:00 : L’après-midi sera consacrée à la découverte du chai et des machines : pressoir, cuves, analyses, filtrations…Vous pourrez déguster des moûts dans les cuves et terminer par une visite de notre boutique.

Château de Piéguë Lieu-dit de Piéguë

Rochefort-sur-Loire 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire



