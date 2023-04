Visite d’un jardin restauré Chateau de Picomtal Crots Catégories d’évènement: Crots

Hautes-Alpes

Visite d’un jardin restauré Chateau de Picomtal, 4 juin 2023, Crots. Visite d’un jardin restauré Dimanche 4 juin, 11h00 Chateau de Picomtal 10€. Gratuit – de 10 ans. Réservation conseillée. Tel 0609092733 Visite d’un jardin restauré à partir de l’an 2000; Issu d’un jardin à la française abandonné, puis jardin à l’anglaise au XIXème, disparu au XXème siècle. Chateau de Picomtal 05200 Crots Crots 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492430777 http://www.picomtal.fr Château XIVème-XVIème de surveillance de la vallée. Découverte des écrits sous le plancher ( en 1880) du parqueteur Joachim Martin. Accueil chambres et visites guidées. Parking à 100 m du château. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

