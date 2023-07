Chasse au Trésor au Château de Peyrilles Château de Peyrille Peyrilles, 30 juillet 2023, Peyrilles.

Peyrilles,Lot

À l’occasion des médiévales de Gourdon, l’association « Chef d’oeuvre en Peyrilles » vous invite à découvrir en vous amusant le village de Peyrilles, son château, ses ruelles moyenâgeuses…

Énigmes, chamboule tout, figurants, trésor …….

2023-07-30 10:30:00 fin : 2023-07-30 . 5 EUR.

Château de Peyrille

Peyrilles 46310 Lot Occitanie



For the Gourdon medieval festival, the « Chef d’oeuvre en Peyrilles » association invites you to have fun discovering the village of Peyrilles, its castle and its medieval streets…

Riddles, chamboule tout, extras, treasure ……

Durante la fiesta medieval de Gourdon, la asociación « Chef d’oeuvre en Peyrilles » le invita a descubrir el pueblo de Peyrilles, su castillo, sus calles medievales… y a divertirse haciéndolo.

Adivinanzas, chamboule tout, extras, tesoro ……

Anlässlich der Mittelaltertage in Gourdon lädt Sie der Verein « Chef d’oeuvre en Peyrilles » ein, das Dorf Peyrilles, sein Schloss und seine mittelalterlichen Gassen auf spielerische Weise zu entdecken…

Rätsel, Topfschlagen, Statisten, Schatz ……

