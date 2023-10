Halloween / Chasse au trésor au château de Peyrelade Château de Peyrelade Rivière-sur-Tarn, 25 octobre 2023, Rivière-sur-Tarn.

Rivière-sur-Tarn,Aveyron

Enfiles ton plus effrayant costume !.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . 5 EUR.

Château de Peyrelade

Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie



Put on your scariest costume!

¡Ponte tu disfraz más terrorífico!

Schlüpfe in dein gruseligstes Kostüm!

Mise à jour le 2023-10-12 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU