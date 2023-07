Visite guidée des extérieurs de ce château Château de Peyraux Saint-Lazare, 16 septembre 2023, Saint-Lazare.

Visite guidée des extérieurs de ce château 16 et 17 septembre Château de Peyraux Gratuit. Entrée libre. Les enfants doivent être sous la surveillance de leurs parents (terrasses et pièces d’eau). Les animaux ne sont pas admis.

La présence abondante de sources a probablement influencé le choix de l’emplacement du château de Peyraux. Les bâtiments actuels, datant principalement du XVe siècle, ont subi peu de modifications au fil du temps.

Malgré un démantèlement partiel en 1635, le château conserve trois tours rondes en équerre, avec leurs dispositifs défensifs, ainsi qu’un corps de logis principal surplombant une cave voûtée.

Au XVIIIe siècle, des extensions ont été réalisées, notamment sur la façade est du château et dans l’aile nord des communs. Les archives attestent des habitants du château depuis le début du XIVe siècle.

Suite à plusieurs successions, le château passe des Badefols aux Royere au début du XVIIe siècle. Cette famille est toujours responsable de sa préservation aujourd’hui. De nombreux artisans contribuent à l’entretien des bâtiments, des jardins et du parc.

Le château de Peyraux est classé au titre des Monuments historiques depuis 1948 (les communs depuis 1974). Le site environnant, couvrant environ 160 hectares et largement boisé, est inscrit depuis 1984.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Jean-Marc de Royere