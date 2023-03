visite musicale des jardins au château de Peufeilhoux château de Peufeilhoux Vallon en Sully Vallon-en-Sully Catégories d’Évènement: Allier

visite musicale des jardins au château de Peufeilhoux
Dimanche 4 juin, 14h00
adulte 10€ Enfant 8 €
12 points musicaux différents diffusent de la musique en rapport avec le style du jardin:

– jardin à la fançaise

– orchidarium

– roseraie

– Jardin du Tibet

– jardin du Maroc

– jardin du Kenya

– jardin chinois

– 2 jardins japonais

– promenade féerique pour les enfants

– antre de la sorcière

– puits des amours

– cascade des papillons

château de Peufeilhoux Vallon en Sully
route de Paris 03190 Vallon en Sully
Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
+33 (0) 4 70 05 20 26
https://www.chateaudepeufeilhoux.fr

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 © château de Peufeilhoux

Catégories d'Évènement: Allier, VALLON EN SULLY

