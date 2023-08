JEP 2023 – Château de Peufeilhoux Château de Peufeilhoux Vallon-en-Sully, 17 septembre 2023, Vallon-en-Sully.

Vallon-en-Sully,Allier

Des orchestres modernes, classiques, chants, percussions, danseuses japonaises et chinoises, danseuses du Monde, spectacle équestre avec les Amazones de France… un feu d’artifice musical géant de 25 minutes, du jamais vu à Peufeilhoux !.

2023-09-17 13:00:00 fin : 2023-09-17 23:00:00. .

Château de Peufeilhoux Route de Paris

Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Modern and classical orchestras, singing, percussion, Japanese and Chinese dancers, dancers from around the world, an equestrian show with the Amazones de France… a giant 25-minute musical fireworks display, never before seen in Peufeilhoux!

Orquestas modernas y clásicas, canto, percusión, bailarines japoneses y chinos, bailarines de todo el mundo, un espectáculo ecuestre con las Amazonas de Francia… ¡un gigantesco castillo de fuegos artificiales musical de 25 minutos, nunca visto en Peufeilhoux!

Moderne und klassische Orchester, Gesang, Percussion, japanische und chinesische Tänzerinnen, Tänzerinnen aus aller Welt, eine Reitshow mit den Amazonen aus Frankreich… ein riesiges musikalisches Feuerwerk von 25 Minuten Dauer, das es in Peufeilhoux noch nie gegeben hat!

Mise à jour le 2023-08-25 par OTI Vallée du Coeur de France