Des orchestres modernes, classiques, chants, percussions, danseuses japonaises et chinoises, danseuses du Monde, spectacle équestre avec les Amazones de France… un feu d’artifice musical géant de 25 minutes, du jamais vu à Peufeilhoux !

– de 13h à 18h : visite libre des parcs et jardins et du château

– de 18h30 à 20h : visite libre du château à la chandelle avec plus de 4 000 bougies

– à 19h : pique-nique géant et visite de tous les jardins en son et lumière avec plus de 800 projecteurs (une merveille à découvrir)

– de 20h30 à 21h spectacle de danses indiennes, japonaises et troupe Bollywood

– de 21h à 21h30 concert des grandes orgues

Cette fabuleuse journée se terminera par un feu d’artifice musical géant de 25 minutes!

Emportez vos chaises et pensez à réserver votre menu.

Bar – restauration – crêpes – gaufres – pâtisseries

Pour TOUT prix unique de 10 € de 6 à 100 ans!

Service de restauration sur place avec un menu à 17€ comprenant :

– 3 entrées (saucisson, taboulet et carottes râpées

– 1 plat avec rôti de porc et chips

– assiette de 3 fromages

– au choix : framboisier ou chocolat croquant

– une boisson

Château de Peufeilhoux, 03190 Vallon-en-Sully. Sortie n°9 sur l'A71. Sur N144 au feu de Vallon, allez tout droit direction Bourges Meaulne : entrée du château à 3 km sur la droite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:00:00+02:00

©Château de Peufeilhoux