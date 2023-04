Visite du jardin Château de Petit Leez, 2 juin 2023, Grand-Leez.

Le parc de 5 ha . est basé sur les plans originaux du célèbre architecte paysagiste Wiertz . Dès l’entrée du parking, sur votre droite, vous pourrez déjà admirer un tilleul répertorié “arbre remarquable” (Tilleul hybride orbiculaire – Tilia X orbicularis) se trouvant juste derrière la haie qui borde la rue . Plus loin, de nombreux autres beaux arbres dont des saules blancs têtards de grandes dimensions témoignent de leur âge avancé . Leurs formes sont extraordinaires et de nombreuses plantes poussent à l’intérieur de leurs troncs creux, ces troncs creux qui sont aussi le refuge de nombreux insectes, oiseaux et petits mammifères . Tout au long de la promenade, aux abords des étangs et de l’Orneau, votre visite sera ponctuée d’œuvres d’art d’artistes internationaux et autres installations temporaires prenants place au gré des rencontres avec les artistes . Nous nous attenons depuis plusieurs années à conserver et développer la biodiversité présente et à l’harmoniser du mieux possible à l’exposition d’œuvres d’art.

Activités proposées : entrée gratuite !

• Le parc et les expositions temporaires sont ouvertes librement au public le samedi et dimanche

3 et 4 juin de 14 à 18H00. En accord avec le thème de cette année, nous vous proposons une balade musicale : 15 capsules sonores sont à chercher et à découvrir. Ceci grâce à la créativité et l’enthousiasme des professeurs et élèves de l’IMEP ;

• Cafetaria et petite restauration . https://www .chateaupetitleez .com/nature

NOTE : accès PMR limité, pas de sanitaires adaptés, chiens acceptés si tenus en laisse.

Château de Petit Leez 129 Rue de Petit Leez 5031 Grand-Leez

