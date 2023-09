Cet évènement est passé Visite guidée : « Du Roi de fer à la Révolution française » Château de Perdiguier Maraussan Catégories d’Évènement: Hérault

Maraussan Visite guidée : « Du Roi de fer à la Révolution française » Château de Perdiguier Maraussan, 16 septembre 2023, Maraussan. Visite guidée : « Du Roi de fer à la Révolution française » 16 et 17 septembre Château de Perdiguier Gratuit. Entrée libre. Depuis les extérieurs (avant-cour, cour d’honneur) jusqu’à l’ancienne chapelle et les fresques de la tour sud-ouest, le parcours fait revivre la chronologie des évènements qui ont jalonné l’histoire du château de Perdiguier, du XIIIe siècle à la Révolution française. La visite se poursuit au chai par une dégustation des vins et une découverte des productions du domaine : thym, miel de thym. Découvrez l’exposition de photographies de Gérard Cézéra, photographe animalier, qui capture des photographies de faune de montagne (salle d’exposition). Dans le chai, découvrez les photographies d’Urbex Fab, photographe Urbex.

Enfin, participez à l’exposition « Chassez le Naturel », jusqu’au 17 septembre 2023. Vous pourrez profiter de la présence des photographes le dimanche 17 septembre à 15h, où il vous sera présenté et dédicacé leur livre (Songe animal et Dictionnaire poétique de l’Urbex). Château de Perdiguier Route de Tabarka, 34370, Maraussan Maraussan 34370 Domaine de Perdiguier Hérault Occitanie 06 16 90 51 11 http://www.domaineperdiguier.com Peu après son édification en 1280, la Bastide d’En Auger est acquise par le roi de France Philippe IV Le Bel, puis cédée en 1375 par Charles V de France à son clerc et trésorier général « de la Langue d’Oc » : Jean de Perdiguier. Ce dernier entreprend l’extension de l’édifice. Le corps de bâtiment du XIVe siècle, flanqué de tours rondes, forme, avec les ailes du XVIIe siècle, un vaste quadrilatère agencé autour d’une cour centrale d’où l’on peut admirer les façades classiques.

Des fresques découvertes en 1992 dans la tour sud-ouest sont depuis lors inscrites à l’inventaire des Monuments historiques, ainsi que l’édifice, lui-même inscrit dès la fin des années 1960. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Chroniques de Saint-Denis, Château de Perdiguier Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Maraussan Autres Lieu Château de Perdiguier Adresse Route de Tabarka, 34370, Maraussan Ville Maraussan Departement Hérault Lieu Ville Château de Perdiguier Maraussan latitude longitude 43.368485;3.170855

Château de Perdiguier Maraussan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maraussan/