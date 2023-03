Visite découverte du Jardin de Penvern Château de Penvern Persquen Catégories d’Évènement: Morbihan

Visite découverte du Jardin de Penvern Château de Penvern, 3 juin 2023, Persquen. Visite découverte du Jardin de Penvern 3 et 4 juin Château de Penvern Château de Penvern Penvern, 56160, Persquen, Morbihan, Bretagne Persquen 56160 Morbihan Bretagne Ce parc de facture classique, particulièrement structuré lors de sa création au XVIIIe a conservé ses jardins en terrasses, ses rabines bordées de chênes, un étang, un pédiluve et de belles perspectives. Jardin, Parc et Territoire : ISMH, site classé. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©penvern

