Début : 2024-01-18 18:30:00

fin : 2024-01-18 Pour les Nuits de la Lecture, le musée national et domaine du château de Pau vous convie à une lecture de poèmes inspirés par le corps féminin à la Renaissance. Sensuels, osés ou féroces, ces blasons ne laissent pas indifférent. Le blason est un genre poétique dans lequel excelle Clément Marot qui s’emploie à y sublimer une partie du corps féminin. Ses contemporains se sont emparés de cette forme poétique. C’est ce foisonnement poétique que nous vous proposons de découvrir, au travers d’une lecture portée par Élodie Berthelot de la compagnie des Episcènes de Bizanos, qui exaltera la Beauté à la Renaissance..

Château de Pau Salle des Conférences

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

