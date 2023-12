Château de Pau-Conférence « les six conversions d’Henri IV » Château de Pau Pau Catégories d’Évènement: Pau

Château de Pau Pau

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 14:30:00

fin : 2024-01-13 Dans le tumulte de son époque, Henri IV, redoutable politique, s’évertue tout au long de sa vie à s’accommoder de la dure réalité. En matière de religion nos livres d’histoire nous enseignent que le 25 juillet 1593, dans le but d’être sacré Roi de France le 27 février 1594 en la cathédrale de Chartres, il se convertit à la religion catholique. Ce que nos livres ne nous disent pas c’est que notre béarnais n’avait pas attendu ce jour pour renoncer à ses croyances et que c’était en fait sa sixième conversion… Étienne Lassailly, Président de la Société des Amis du château de Pau, retracera les circonstances de ces revirements. La très active Société des Amis du château de Pau propose régulièrement au public un programme de conférences laissant la parole à des historiens, des écrivains, des conservateurs… autour de thématiques en lien avec les collections du château, les expositions……

Château de Pau Salle des Conférences

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

