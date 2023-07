« Tous les Henri » au Château de Pau Château de Pau Pau, 4 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Un « cherche Henri » grandeur nature !

Grâce aux indices et autres accessoires extraits d’une boite à malice, les équipes partent à la recherche des Henri IV à travers les collections dans les salles du château.

Château de Pau Rue du Château

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A life-size « Henri Search »!

With the help of clues and other accessories taken from a box of tricks, teams set off in search of Henri IVs in the castle?s collections

¡Una « Búsqueda de Henri » a tamaño real!

A partir de pistas y otros accesorios sacados de una caja de trucos, los equipos parten en busca de Henri IV en las colecciones del castillo

Ein lebensgroßes « Suche Heinrich »!

Mithilfe von Hinweisen und anderen Accessoires aus einer Trickkiste begeben sich die Teams auf die Suche nach Heinrich IV. in den Sammlungen der Schlossräume

