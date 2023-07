« Maudits médaillons » au Château de Pau Château de Pau Pau, 24 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Une activité qui se déroule dans les salles du musée et en extérieur

La trame : le roi Henri a osé défier le dieu Mars en s’habillant comme lui. De colère, Mars modifie toute la déco du château !

Tu as 1h devant toi pour remettre tout en ordre.

À travers un parcours suscitant l’observation, les enfants sont amenés par le jeu à découvrir des personnages, décrire des situations, des activités, rechercher des mots ou des objets autour du sujet des médaillons.

Une visite pour les 5-10 ans et leurs parents… ou grands-parents !.

2023-07-24 fin : 2023-07-24 12:00:00. EUR.

Château de Pau Rue du Château

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An activity that takes place in the museum halls and outdoors

The plot: King Henry has dared to defy the god Mars by dressing up like him. Out of anger, Mars changes the entire castle decor!

You have 1 hour to put everything back in order.

Through a series of observation exercises, children are encouraged to discover characters, describe situations and activities, and search for words or objects related to the subject of the medallions.

A visit for 5-10 year-olds and their parents? or grandparents!

Una actividad que se desarrolla tanto dentro como fuera del museo

Argumento: El rey Enrique se ha atrevido a desafiar al dios Marte vistiéndose como él. Enfadado, Marte cambia toda la decoración del castillo

Tienes 1 hora para volver a poner todo en orden.

A través de un recorrido que fomenta la observación, los niños descubrirán lúdicamente personajes, describirán situaciones y actividades, y buscarán palabras u objetos relacionados con el tema de los medallones.

Una visita para niños de 5 a 10 años y sus padres… ¡o abuelos!

Eine Aktivität, die in den Räumen des Museums und im Freien stattfindet

Die Handlung: König Heinrich hat es gewagt, den Gott Mars herauszufordern, indem er sich wie er kleidet. Aus Wut darüber verändert Mars die gesamte Dekoration des Schlosses!

Du hast eine Stunde Zeit, um alles wieder in Ordnung zu bringen.

Auf einem Parcours, der die Beobachtungsgabe der Kinder anregt, werden sie spielerisch dazu angeleitet, Personen zu entdecken, Situationen und Aktivitäten zu beschreiben und nach Wörtern oder Gegenständen rund um das Thema der Medaillons zu suchen.

Ein Besuch für Kinder von 5 bis 10 Jahren und ihre Eltern oder Großeltern!

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Pau