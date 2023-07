« Les mystérieux trésors » du Château de Pau Château de Pau Pau, 11 juillet 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Pour découvrir le mystérieux trésor du château, les enfants doivent accomplir, carte en main, des missions afin de constituer leur butin !.

2023-07-11 fin : 2023-07-11 12:00:00. EUR.

Château de Pau Rue du Château

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To discover the castle’s mysterious treasure, children must complete missions, map in hand, to build up their booty!

Para descubrir el misterioso tesoro del castillo, los niños tienen que completar una serie de misiones, mapa en mano, para acumular su botín

Um den geheimnisvollen Schatz des Schlosses zu entdecken, müssen die Kinder mit der Karte in der Hand Missionen erfüllen, um ihre Beute zusammenzustellen!

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Pau