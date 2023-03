Les vacances au Château: « À la recherche de l’œuf perdu » Château de Pau Pau Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Les vacances au Château: « À la recherche de l'œuf perdu » Château de Pau, 21 avril 2023, Pau

Basses-Pyrénées . 7 7 EUR « Catastrophe ! Les œufs ont disparu…Mais lesquels ? Ceux du serpent ? de la tortue ? des poissons ? »

+33 5 59 82 38 02

