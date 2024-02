Château de Pau Les nocturnes de l’Histoire Pau, mercredi 27 mars 2024.

Programme des conférences :

••• Les honneurs funèbres des Foix-Béarn, par Véronique Lamazou-Duplan, Maître de conférences en Histoire du Moyen Âge, Directrice adjointe du laboratoire ITEM à l’université de Pau et des pays de l’Adour.

••• Les nouveaux éléments sur le « baptême béarnais » d’Henri IV, par Dénes Haraï, ingénieur d’études au laboratoire ITEM de l’université de Pau et des pays de l’Adour.

••• Autour d’une statue d’Henri IV, par Paul Mironneau, Conservateur général du patrimoine et directeur du Musée national et domaine du château de Pau et la bibliothécaire du Musée national et domaine du château de Pau.

••• Quelques protections récentes du patrimoine, par Claude Mengès-Mironneau, .. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 17:00:00

fin : 2024-03-27 19:30:00

Musée national du château de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

