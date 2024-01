Château de Pau Les manuscrits et les arts décoratifs Musée national du château de Pau Pau, mercredi 21 février 2024.

Château de Pau Les manuscrits et les arts décoratifs Musée national du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Manuscrits et arts décoratifs s’inspirent des jardins précieux. Lettrines et enluminures marginales ornent les manuscrits, tandis que les miniatures illustrent et complètent le sens.

La série de visites des « Mercredis de l’exposition » est proposée à raison d’une visite tous les 1 à 2 mois. Ces visites menées par une conférencière de la Réunion des Musées Nationaux Grand Palais permettent de donner accès à des œuvres qui sont habituellement en réserve et qui ouvrent sur des thématiques liées à une acquisition, une restauration, une exposition ou un sujet d’actualité.

Manuscrits et arts décoratifs s’inspirent des jardins précieux. Lettrines et enluminures marginales ornent les manuscrits, tandis que les miniatures illustrent et complètent le sens.

La série de visites des « Mercredis de l’exposition » est proposée à raison d’une visite tous les 1 à 2 mois. Ces visites menées par une conférencière de la Réunion des Musées Nationaux Grand Palais permettent de donner accès à des œuvres qui sont habituellement en réserve et qui ouvrent sur des thématiques liées à une acquisition, une restauration, une exposition ou un sujet d’actualité. EUR.

Musée national du château de Pau Maison Baylaucq

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 10:45:00

fin : 2024-02-21 12:15:00



L’événement Château de Pau Les manuscrits et les arts décoratifs Pau a été mis à jour le 2024-01-25 par OT Pau