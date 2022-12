Château de Pau – La course aux jouets du bon roi Henri Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Château de Pau – La course aux jouets du bon roi Henri Pau, 28 décembre 2022, Pau . Château de Pau – La course aux jouets du bon roi Henri Musée national du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

2022-12-28 – 2022-12-28 Pau

Pyrénées-Atlantiques EUR 5 7 Animation destinée aux enfants de 5 à 10 ans

Vite c’est la course, Noël approche !

Le roi Henri veut gâter ses enfants pour Noël, aide-le à trouver des cadeaux pour ses 6 enfants : attention, il en faut pour tous les goûts alors ne te trompe pas ! Animation destinée aux enfants de 5 à 10 ans

Vite c’est la course, Noël approche !

Le roi Henri veut gâter ses enfants pour Noël, aide-le à trouver des cadeaux pour ses 6 enfants : attention, il en faut pour tous les goûts alors ne te trompe pas ! +33 5 59 82 38 02 Château de Pau

Pau

dernière mise à jour : 2022-12-07 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Musée national du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques Ville Pau lieuville Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Château de Pau – La course aux jouets du bon roi Henri Pau 2022-12-28 was last modified: by Château de Pau – La course aux jouets du bon roi Henri Pau Pau 28 décembre 2022 Musée national du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques