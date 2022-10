Château de Pau – Exposition Au gré du visiteur, 15 octobre 2022, .

Château de Pau – Exposition Au gré du visiteur



2022-10-15 08:50:00 – 2023-06-04 19:20:00

EUR Cette exposition en extérieur vient compléter celles organisées par la ville et l’agglomération de Pau : Un siècle de photographie à Pau (1850-1950) et Pau sous l’objectif, présentées à la Médiathèque intercommunale André Labarrère et à l’Usine des Tramways, d’octobre 2022 à mai 2023.

Seize photographies d’amateurs prises du début du XXe siècle aux années 1960 par des visiteurs anonymes, dont le flot grandissant a fait le succès du site à l’époque touristique, constituent la matière de cette exposition en extérieur. Ces vues de provenances multiples sont extraites d’une unique collection privée. Le choix postule la présence de visiteurs mais selon le double critère d’une visibilité incomplète, fugace ou masquée, qui donne davantage de dynamisme, de généralité ou de mystère aux êtres, et les rend ainsi plus représentatifs d’une expression d’ensemble du visiteur du château.

Cette exposition en extérieur vient compléter celles organisées par la ville et l’agglomération de Pau : Un siècle de photographie à Pau (1850-1950) et Pau sous l’objectif, présentées à la Médiathèque intercommunale André Labarrère et à l’Usine des Tramways, d’octobre 2022 à mai 2023.

Seize photographies d’amateurs prises du début du XXe siècle aux années 1960 par des visiteurs anonymes, dont le flot grandissant a fait le succès du site à l’époque touristique, constituent la matière de cette exposition en extérieur. Ces vues de provenances multiples sont extraites d’une unique collection privée. Le choix postule la présence de visiteurs mais selon le double critère d’une visibilité incomplète, fugace ou masquée, qui donne davantage de dynamisme, de généralité ou de mystère aux êtres, et les rend ainsi plus représentatifs d’une expression d’ensemble du visiteur du château.

dernière mise à jour : 2022-10-10 par