Château de Pau Conférence « Henri IV et sa légende » Pau, samedi 16 mars 2024.

Vert-galant, panache blanc, Paris vaut bien une messe , édit de Nantes, poule au pot… Henri IV (1553-1610) a laissé une trace saillante dans la mémoire des Français. Cette trace doit beaucoup à la vaste entreprise de mythification, initiée de son vivant et consolidée au cours des siècles. Ainsi s’explique qu’Henri IV s’inscrive pleinement dans le patrimoine à la fois historique et populaire de la France et sa mémoire est encore bien vivante comme ici, à Pau.

Dans cette conférence inspirée de son ouvrage récemment paru (Henri IV, collection biographies et mythes historiques ) l’auteur, Grégory Champeaud, docteur en histoire moderne et enseignant à Sciences Po Bordeaux, se propose de dresser le portrait de cette homme au destin unique et à l’œuvre foisonnante, dont le mythe, construit pas à pas depuis la fin du XVIe siècle, perdure aujourd’hui …. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16 15:30:00

Musée national du château de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

