Château de Pau : animation jeune public

2022-07-29 – 2022-07-29 EUR 5 A 10h45 : Du bruit dans le Château pour les 3/5

Mais quel vacarme dans ce château ! Un parcours dans les salles pour tenter d’identifier en s’amusant divers sons produits par les animaux, les instruments de musique, les éléments naturels…

Attention à vos marques ! Tendez l’oreille ! A 14h30 : Combien de jardins au château ? Y avait-il des animaux dans le parc ? Et des cabanes ?

Les beaux jardins du château révèlent leurs mystères grâce à une déambulation éclairée et éclairante en plein air autour du château d'Henri IV. Tous les âges Sur réservation, places limitées.

Les beaux jardins du château révèlent leurs mystères grâce à une déambulation éclairée et éclairante en plein air autour du château d'Henri IV. Tous les âges Sur réservation, places limitées.

