Dordogne Visite guidée des jardins et de la grotte d’un château du XVe siècle Château de Panassou Castels et Bézenac, 15 septembre 2023, Castels et Bézenac. Visite guidée des jardins et de la grotte d’un château du XVe siècle 15 – 17 septembre Château de Panassou 5 € adulte. 2,50 € -18 ans. Gratuit -12 ans. Entrée libre. Venez découvrir le site de Panassou et les différentes périodes de son histoire. Vous pourrez visiter la grotte et des jardins recrées récemment.

Finissez votre parcours avec une vue exceptionnelle sur la vallée de Dordogne. Château de Panassou Panassou, 24220 Saint-Vincent-de-Cosse Castels et Bézenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 07 49 59 71 70 Château médiéval ayant connu des modifications à la Renaissance puis au XIXe siècle. Le château de Panassou témoigne, au travers de son architecture, des évolutions architecturales que peut connaître une demeure noble au cours du temps. Parking sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T16:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:30:00+02:00

