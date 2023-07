Diner aux chandelles dans la cour du Château (selon météo) Château de Nitray Athée-sur-Cher, 16 septembre 2023, Athée-sur-Cher.

Diner aux chandelles (menu unique avec vins de la propriété) dans la cour du Château. Sur réservation uniquement.

Château de Nitray 69 Route du Château, 37270 Athée-sur-Cher Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 50 29 74 http://www.chateau-nitray.fr Idéalement situé entre Amboise et Chenonceau, le château de Nitray est un authentique château tourangeau. Entouré d’un parc à l’anglaise de 43 hectares, ce spectaculaire ensemble architectural de la Renaissance est inscrit au patrimoine des Monuments Historiques depuis 1947. Domaine viticole depuis le XVIIIe siècle, Nitray produit également des grands vins du Val de Loire, labellisés AOC Touraine. Le premier château de Nitray est probablement construit au cours du XIIIe siècle, époque à laquelle ce fief appartient au chevalier Guillaume du Plessis.

Dix-sept familles se succèdent de 1516 à nos jours entre ces murs, dont la famille du Général d’Empire Jean-Jacques Liébert, de 1807 à 1922. En 1955, le château de Nitray est vendu à la famille Brebart d’Halluin. Étienne d’Halluin œuvre aux premiers travaux de rénovation en redonnant toute sa splendeur au monument à travers la réfection des toitures du château et du pavillon de chasse et la réorganisation du vignoble dont la surface est portée à 15 hectares. Aujourd’hui, le château continue à produire ses vins à partir de six cépages différents. De 1989 à juillet 2018, le Comte Hubert de L’Espinay poursuit l’œuvre de son beau-père en transformant la commercialisation du vin en bouteilles, en améliorant la vinification et en créant deux nouvelles activités afin de partager et promouvoir au mieux son domaine historique : une activité touristique et une activité de location de salles. présence de parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:30:00+02:00

