Concert commenté de « Guitare Renaissance » Château de Neuvicq-le-Château Neuvicq-le-Château, 16 septembre 2023, Neuvicq-le-Château.

Concert commenté de « Guitare Renaissance » Samedi 16 septembre, 17h00 Château de Neuvicq-le-Château Gratuit. Entrée libre.

« Je suis l’instrument le plus joué au monde… pourtant, me connaissez-vous vraiment ?

À la Renaissance, je suis toute petite, je danse, je virevolte. Au XVIIe siècle, je m’assagis et deviens la favorite des rois et des belles dames ! Oui, c’est bien moi, la guitare !

Venez me (re)découvrir au château de Neuvicq à l’occasion des Journées européennes du patrimoine le samedi 16 septembre à 17h dans la salle boisée du château ».

Château de Neuvicq-le-Château Rue du château, 17490 Neuvicq-le Château Neuvicq-le-Château 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 83 28 94 47 Venez découvrir ce château du XVe et XVIIe siècle, lors d’une visite guidée ou avec l’application LegendR en réalité virtuelle. Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

©Magalie Poulbot