Neuvicq-le-Château Visite guidée ou en VR : « L’esprit de Montespan » Château de Neuvicq-le-Château Neuvicq-le-Château, 16 septembre 2023, Neuvicq-le-Château. Visite guidée ou en VR : « L’esprit de Montespan » 16 et 17 septembre Château de Neuvicq-le-Château 3 € visite virtuelle. Gratuit visite guidée et libre. Entrée libre. Lors des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le château de Neuvicq-le-Château ! Au programme le samedi 16 septembre :

– Visite libre du château de 14h30 à 17h30.

– Visite guidée à 15h.

– Visite virtuelle avec l’application LegendR.

– Concert commentée de « guitare Renaissance » avec Magalie Poulbot à 17h. Le dimanche 17 septembre :

– Visite libre du château de 14h30 à 17h30.

– Visite guidée à 15h.

– Visite virtuelle avec l’application LegendR. Château de Neuvicq-le-Château Rue du château, 17490 Neuvicq-le Château Neuvicq-le-Château 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 06 83 28 94 47 Venez découvrir ce château du XVe et XVIIe siècle, lors d’une visite guidée ou avec l’application LegendR en réalité virtuelle. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

