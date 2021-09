Allauch Domaine départemental de Pichauris Allauch, Bouches-du-Rhône Château de Ners : Balade découverte Domaine départemental de Pichauris Allauch Catégories d’évènement: Allauch

Bouches-du-Rhône

Château de Ners : Balade découverte Domaine départemental de Pichauris, 18 septembre 2021, Allauch. Château de Ners : Balade découverte

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine départemental de Pichauris

Château de Ners Balade découverte L’association « Ces sentiers qui nous Parlent » vous donne rendez-vous au départ de Pichauris pour faire une balade et découvrir le Château de Ners. C’est un ancien château fort situé sur une butte dominant le vallon de Pichauris. Les vestiges du château dont le bâti est du XIème siècle, sont les seules traces de la période moyenâgeuse de la commune. En 1164, il servait d’octroi et permettait ainsi à l’Evêque de Marseille, Raimond Ier, de percevoir les droits alors payés par les voyageurs. Des traces d’habitations datant du Néolithique sont tout autour du site, tendant à prouver que cette place forte a une longue histoire à raconter. Rendez-vous est donné au parking du Domaine Départemental de Pichauris, au départ des sentiers, sous la bannière des sentiers qui vous parlent. 4 départs de balades : samedi 18 et dimanche 19 septembre à 10h et à 14h. Sous réserve d’accès autorisé- vérifiez sur [http://bpatp.paca-ate.fr/](http://bpatp.paca-ate.fr/) mise à jour à 18h la veille pour le lendemain. Information disponible le jour j à la Maison du Tourisme Tél : 04 91 10 49 20

Se présenter sur place à l’heure dite après avoir vérifier l’accès aux forets

Château de Ners Balade découverte L’association « Ces sentiers qui nous Parlent » vous donne rendez-vous au départ de Pichauris pour faire une balade et découvrir le Château de Ners. Domaine départemental de Pichauris Auberge de Pichauris RD 908 , 13190 Allauch Allauch Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Allauch, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Domaine départemental de Pichauris Adresse Auberge de Pichauris RD 908 , 13190 Allauch Ville Allauch lieuville Domaine départemental de Pichauris Allauch